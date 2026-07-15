Интерактивная карта по наличию бензина на АЗС заработала в Нижегородской области

Интерактивная карта по наличию топлива на АЗС заработала в Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, карта доступна на нескольких ресурсах.
Ее можно найти на сайте правительства Нижегородской области и портале «Карта жителя».
Кроме того, создан чат-бот в МАКС с встроенным мини-приложением и возможностью построить маршрут до ближайшей АЗС с бензином.
Также проект по мониторингу наличия топлива и очередей на АЗС в Нижегородской области запустило при поддержке правительства Нижегородской области АО «Альфа-Банк».
Данные о наличии топлива на других АЗС формируются на основе обезличенных данных о транзакциях.
«Нижегородская область стала первым регионом в стране, где факт наличия топлива и очереди на заправках подтверждают волонтеры, их оценки — приоритет для сервиса. Сейчас волонтеры обеспечивают мониторинг более чем на 60 АЗС», — отмечается в сообщении.
Добавим, что по номеру телефона 122 (доб. 6, время работы — ежедневно с 9:00 до 20:00) работает единая горячая линия: операторы сообщают об условиях отпуска топлива на нижегородских АЗС.
Ранее сообщалось, что очереди на АЗС в Нижнем Новгороде стали отображаться на карте Яндекса.