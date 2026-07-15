Интерактивная карта по наличию бензина на АЗС заработала в Нижегородской области

«Нижегородская область стала первым регионом в стране, где факт наличия топлива и очереди на заправках подтверждают волонтеры, их оценки — приоритет для сервиса. Сейчас волонтеры обеспечивают мониторинг более чем на 60 АЗС», — отмечается в сообщении.