ЦРТС потребовал устранить нарушения в автобусах маршрутов № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде

Среди выявленных недостатков — отсутствие объявлений об остановках, неработающие или отсутствующие светодиодные табло с указанием маршрута, некорректное информационное оформление кузовов и салонов, отсутствие молотков у аварийных выходов, надписи на спинках сидений и внутренних поверхностях салона, а также трещина на лобовом стекле одного автобуса. На маршруте № 82 дополнительно зафиксирован неработающий стационарный терминал оплаты; в остальных проверенных транспортных средствах валидаторы были исправны.