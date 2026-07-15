ЦРТС потребовал устранить нарушения в автобусах маршрутов № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) проверили исполнение условий госконтрактов у перевозчика ООО «Транс‑НН», обслуживающего автобусные маршруты № 36 и № 82, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. В ходе инспекции осмотрено семь автобусов; в ряде машин обнаружены нарушения требований к обслуживанию пассажиров и техническому состоянию.
Среди выявленных недостатков — отсутствие объявлений об остановках, неработающие или отсутствующие светодиодные табло с указанием маршрута, некорректное информационное оформление кузовов и салонов, отсутствие молотков у аварийных выходов, надписи на спинках сидений и внутренних поверхностях салона, а также трещина на лобовом стекле одного автобуса. На маршруте № 82 дополнительно зафиксирован неработающий стационарный терминал оплаты; в остальных проверенных транспортных средствах валидаторы были исправны.
ЦРТС направил перевозчику предписание об устранении нарушений в установленные сроки. В случае невыполнения условий госконтрактов к ООО «Транс‑НН» будут применены штрафные санкции и претензии со стороны заказчика перевозок.
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 84 Новое Доскино — метро Автозаводская проверили из-за сбоев.