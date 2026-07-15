Токсиколог объяснил, какая часть курицы опаснее всего

По мнению врача-токсиколога Михаила Кутушова, в магазинной курице остаются следы антибиотиков и гормонов, но правильная обработка снижает риски для здоровья. Изданию «Север-пресс» он рассказал, от каких частей птицы лучше отказаться и как подготовить мясо.
Самые токсичные части бройлера — внутренние органы. Печень и почки работают как фильтр, поэтому там максимальная концентрация антибиотиков и тяжелых металлов. Субпродуктов промышленного производства эксперт советует избегать полностью.
На втором месте — кожа и подкожный жир, в которых накапливаются токсины и остатки препаратов. Самая безопасная часть — грудка.
При выборе курицы в магазине стоит обращать внимание на пропорции: неестественно большая грудка при тонких ножках указывает на стимуляторы роста. Бледная или синюшная кожа — признак обработки хлорсодержащими растворами. Нормальное мясо имеет легкий желтоватый или розоватый оттенок.
Перед готовкой токсиколог советует снимать кожу и срезать видимый жир. При варке супа первый бульон нужно сливать, а для жарки или запекания мясо лучше замочить в растворе соли и лимонного сока или уксуса.
Эксперт добавил, что фермерская птица не всегда безопаснее промышленной — небольшие хозяйства тоже могут нарушать ветеринарные требования.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.