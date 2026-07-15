На окраине Калининграда ночью мужчина получил три удара ножом в спину

Инцидент случился ночью на улице Карташева. 39-летний местный житель провожал домой сестру и по пути встретил незнакомую компанию. Между ним и одним из группы вспыхнул конфликт. Во время ссоры 30-летний калининградец достал из кармана нож и трижды ударил мужчину в спину.