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На окраине Калининграда ночью мужчина получил три удара ножом в спину

Нападавший был задержан на месте преступления.

В микрорайоне Космодемьянского на местного жителя напали с ножом. Злоумышленника задержали на месте сотрудники ППС, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент случился ночью на улице Карташева. 39-летний местный житель провожал домой сестру и по пути встретил незнакомую компанию. Между ним и одним из группы вспыхнул конфликт. Во время ссоры 30-летний калининградец достал из кармана нож и трижды ударил мужчину в спину.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаными ранениями тела и проникающим повреждением почки.

Агрессор задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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