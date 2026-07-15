Мясо как награда и «Монмартр» на Баранова: о чем писали газеты 35 лет назад

В течение третьей недели июля 1991 года местные СМИ рассказывали о нелегкой жизни стриптизерши в Таллине, радовались возвращению «на родину» книг из библиотек Кёнигсберга и придумывали, как наиболее эффективно использовать экстрасенсов при выпуске газет и журналов. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Ближе к концу июля 1991 года местные газеты стали чаще писать об искусстве. Вернее, о том, как и где художники могут заработать на хлеб насущный. «17 июля на Московском проспекте в областном центре произошло то, чего давно ждали: открылась “галерея в галерее”, — сообщала газета “Проспект Мира” в традиционной рубрике “Монитор”. — К событию готовились: были изданы вполне приличные буклеты с перечнем представленных работ калининградских художников. Но уже через час с момента открытия некоторые произведения, заявленные в буклете, искать было бесполезно: они были куплены посетителями.
Дело в том, что картины, представленные здесь, можно было приобрести. Полотна художников отбирались тщательно, требования к художественности предъявлялись организаторами «галереи» высокие, посетители на вернисаже собрались тоже не совсем обычные. Были приглашены руководители предприятий, банков, учреждений. Предполагалось, что это люди с высокой культурой, способные вложить немалые средства в приобретение произведений искусства. И солидная публика не ударила в грязь лицом — через два дня половина картин перекочевала в частные коллекции, что-то было отправлено по адресам различных предприятий. Цены на выставке были высоки по меркам наших обывателей и смехотворно низки — по общеевропейским. Будем верить в то, что подобная акция — событие не разовое (экспозиция отныне действует постоянно) и послужит защитой высокого искусства на местном арт-рынке".
Фото со II Биеннале станковой графики в Калининградской художественной галерее. 1992 год. Автор — Ю. Махановский. ГАКО.
Газета «Маяк» опубликовала, в свою очередь, статью «Калининграду нужен свой Монмартр». «Идея создания в Калининграде такого центра, который есть у любого цивилизованного города мира, родилась давно, еще в начале 70-х годов. В то время был утвержден единый план застройки, — писала консультант Союза театральных деятелей Ирина Трущенко. — Архитекторы, полные планов и надежд, мечтали развернуть свой “Монмартр” где-нибудь на одном из отрезков Ленинского проспекта, построить цирк, концертный зал. Время шло, но цирк по-прежнему в полотняном шатре только летом, концертный зал совмещен со спортивным, о собственном “Монмартре” забыли думать».
Автор предлагает создать культурно-торговый центр, «свободный от транспорта и отданный во власть пешеходам, художникам, ремесленникам, туристам». Располагаться эта зона должна, по её мнению, на улице Профессора Баранова. «Ландшафт красив, лучше желать не надо, — справедливо отмечала Трущенко. — Старые немецкие сооружения не только вписываются в структуру пешеходного культурно-торгового центра, но и являются его основой. Однако сейчас эта территория запущена более, чем любая другая часть города. Калининградская организация Союза театральных деятелей обращается к Фонду развития города, всем крупным предприятиям, общественным организациям с предложением содействовать созданию единого комплекса — пешеходного культурно-торгового места отдыха горожан и туристов. Главная задача сейчас — оформить это намерение решением, а затем соответствующим проектом подчинить единому замыслу то, что уже имеется в микрорайоне. Началом комплекса можно считать обширный сквер, усаженный розами, в начале улицы Профессора Баранова. Затем следует остановка автобусов у промтоварного рынка, которую необходимо перенести. Промтоварный рынок — это бывший выставочный зал достижений науки и техники. Далее — подобное маленькому театру, хорошо сохранившееся здание бывшего концертно-выставочного зала, в котором обосновался склад “Ростекстильторга”. Форт “Врангель” — великолепное сооружение; в проекте оно может стать рестораном с дегустационными залами фирменных напитков».
Прошло много лет, улица Профессора Баранова уже не такая запущенная, как раньше, но калининградский «Монмартр» для многих по-прежнему остаётся лишь мечтой…
Башня «Врангель». 2002 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО.
Зато за эти годы удалось насытить рынок продуктами питания. О том, насколько остро стояла эта проблема 35 лет назад, можно узнать из статьи в «Калининградской правде» под названием «Хотите мяса? Отправляйтесь на прополку». Проблема заключалась в том, что в эпоху поздней перестройки школьников, студентов и сотрудников разного рода предприятий стало сложнее отправлять на помощь, как тогда говорили, труженикам села. А сами, по своей воле, горожане отправляться на колхозно-совхозные поля в массе своей не желали.
«В целях повышения экономической заинтересованности трудовых коллективов промышленных предприятий и организаций городов, а также студентов, учащихся техникумов в оказании помощи селу на прополке овощей и уборке картофеля исполком областного Совета народных депутатов принял решение: начиная с 20 июля текущего года в порядке поощрения рабочих, служащих, студентов и учащихся техникумов продавать им по два килограмма мяса за прополку одной сотки овощей и столько же за каждую тонну собранного картофеля, включая все работы по его подборке, сортировке, отправке в госрезервы или места хранения», — говорилось в редакционной статье.
Насколько помнится, очередь из желающих помочь селу, несмотря на острейший дефицит мяса, не выстроилась. Пришлось труженикам полей как-то справляться с урожаем самостоятельно.
Уборка картофеля на поле совхоза «Тимирязевский» Славского района. 1992 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО.
В Калининград, между тем, стали возвращаться вывезенные из Кёнигсберга сразу после войны книги. О том, как это происходило, рассказал в интервью «Калининградской правде» профессор Калининградского университета (ныне — БФУ им. И. Канта) Леонард Калинников (1936−2025).
«Все началось с обнаружения известнейшей библиотеки герцога Валленроде, который собрал её в XVII веке и подарил Кёнигсбергу, — начал свой рассказ учёный. — После Великой Отечественной войны она была вывезена и, как оказалось, буквально брошена вместе с другими немецкими книгами на складе, созданном в церкви подмосковного села Узкое. Там книги и находились, пока не был создан при АН СССР Институт научной информации по общественным наукам, в ведение которого перешёл склад. Сотрудники ИНИОНа начали разбирать залежи, частично возвращая их известным библиотекам Германии. При разборе встретились им и книги Валленроде. В конце 70-х годов об этом совершенно случайно в одной из частных бесед узнал ректор КГУ Н. А. Медведев. Было решено вернуть найденные книги городу — хранить их в университетском музее Канта. Это удалось осуществить, несмотря на многочисленные трудности и хлопоты. И хотя часть сохранившегося от собрания находится сейчас в библиотеке АН в Ленинграде, другая часть — жемчужина коллекции нашего музея».
В 1991 году встал вопрос возвращения из Узкого книг других библиотек Кёнигсберга. "Самая известная из них — библиотека Альбертины — Кёнигсбергского университета, — продолжил Калинников. — Университету четыре с половиной века, почти столько же — и библиотеке. Это одно из старейших и богатейших собраний, в том числе и первопечатных книг. Оно знаменито несколькими уникальными коллекциями. Например, коллекция древнейшей музыкальной литературы, характеризующая становление музыкальной азбуки, нотописи. Другое выдающееся собрание — городская библиотека Кёнигсберга. У её истоков как раз и лежала Валленродтская библиотека, которую герцог завещал городу с условием постоянного пополнения — и она пополнялась.
Почин Валленроде был подхвачен местными меценатами: им удалось собрать массу интереснейших книг. Скажем, одна из них — сборник тысячи рецептов лекарств из лечебных трав. Это просто клад для медицины. Многие фолианты написаны на латыни, древнегреческом, древнееврейском, что позволяет обратиться с их помощью к классической культуре. Первоначально библиотека хранилась в Кафедральном соборе, и ею пользовались очень многие. Читал её книги, кстати, и сам Кант. Словом, возвращающиеся книги представляют огромную культурно-историческую ценность. И раз сейчас появилась возможность, нужно, чтобы это богатство стало достоянием всего города, а не узкого круга учёных".
Леонард Александрович Калинников, фото начала 1980-х. БФУ им. Канта.
«Проспект Мира» решил познакомить читателя с особенностями экзотической для тех времён профессии «стриптизёрша». Внештатный корреспондент издания нашёл её представительницу в Таллине и взял у неё интервью. Из него читатели, в частности, узнали, что работа эта не из лёгких. «У нас огромные физические нагрузки, танцуем перед публикой через день (точнее, через вечер). Халтурить нельзя, выкладываемся полностью, — рассказывала девушка. — Прибавь многочасовые репетиции, массажи, психологические нагрузки, ночное время работы. Необходимо постоянно быть в форме: соблюдать диету, высыпаться (чтобы не появились мешки под глазами), ежедневно заниматься гимнастикой, иначе в полночь ногу высоко не поднимешь». Корреспондент сделал предположение, что всё это наверняка щедро оплачивается. «Ложь чистой воды, — сразу же опровергла это стриптизёрша. — Разве это деньги — 500−600 рублей в месяц, плюс 25−50 рублей за участие в танцах без одежды?» Репортёр спорить с ней не стал, хотя, наверное, мог отметить, что при средней зарплате в 200 рублей озвученные суммы выглядят весьма солидно.
Славск. У киоска «Союзпечать». 1986 год. Автор — Бойко. ГАКО.
В киосках тем временем активно продавались заряженные экстрасенсами газеты. Спрос был хороший. И это заставило читателя «Маяка» В. Осипова выдвинуть оригинальное предложение. «Подумалось и вот о чём, — писал он. — Если заряжен только этот тираж, то это ведь нерационально. Лучше бы заряжать журналистов или выпускающих газеты и журналы типографских работников, чтобы вся их продукция была постоянно заряженной. Наверное, цена её в таком случае возрастёт, но за ценой не постоим, здоровье дороже».
Текст: Кирилл Синьковский / «Новый Калининград». Фото: Государственный архив Калининградской области, БФУ им. Канта.