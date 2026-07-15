Мясо как награда и «Монмартр» на Баранова: о чем писали газеты 35 лет назад

«Все началось с обнаружения известнейшей библиотеки герцога Валленроде, который собрал её в XVII веке и подарил Кёнигсбергу, — начал свой рассказ учёный. — После Великой Отечественной войны она была вывезена и, как оказалось, буквально брошена вместе с другими немецкими книгами на складе, созданном в церкви подмосковного села Узкое. Там книги и находились, пока не был создан при АН СССР Институт научной информации по общественным наукам, в ведение которого перешёл склад. Сотрудники ИНИОНа начали разбирать залежи, частично возвращая их известным библиотекам Германии. При разборе встретились им и книги Валленроде. В конце 70-х годов об этом совершенно случайно в одной из частных бесед узнал ректор КГУ Н. А. Медведев. Было решено вернуть найденные книги городу — хранить их в университетском музее Канта. Это удалось осуществить, несмотря на многочисленные трудности и хлопоты. И хотя часть сохранившегося от собрания находится сейчас в библиотеке АН в Ленинграде, другая часть — жемчужина коллекции нашего музея».