На Чусовой опасно! Туристы поделились маршрутами для сплавов в Прикамье

После обильных ливневых осадков в Пермском крае серьёзно поднялся уровень воды на реке Чусовой. Власти просят жителей и гостей региона отказаться от сплавов из-за высокого уровня опасности. Чем заменить один из самых популярных водных маршрутов — в материале сайта perm.aif.ru.
Берегов нет, возможны оползни.
Каждое лето река Чусовая становится местом притяжения для туристов: здесь проходит один из самых популярных маршрутов для сплава. Широкая спокойная река, высокие скалы и завораживающие виды привлекают сюда не только жителей региона, но и гостей со всей страны.
Но лето 2026 года оказалось богатым на обильные ливневые осадки. Сразу несколько населённых пунктов подтопило, а уровень воды в Чусовой достиг критических отметок. Дирекции ООПТ Пермского края предупреждает, что сплавы по этой реке сейчас небезопасны.
«Река находится в состоянии дождевого половодья — уровень воды критически высок, по руслу массово плывут деревья, коряги и бытовой мусор, создавая заторы и ловушки, трудности при причаливании. В связи с этим сложность сплава резко возросла, имеется риск для жизни», — пояснили в организации.
Также на маршруте практически не осталось безопасных стоянок — все они оказались под водой. Из-за подмывания грунта возможны оползни, обвалы и камнепады.
«Сложность прохождения маршрута резко возросла до категорий весенней воды, что создает прямую угрозу жизни даже для опытных туристов», — отметили в Министерстве природы Пермского края.
Альтернативные маршруты для сплавов в Прикамье предложили опытные пермские путешественники.
Сылва.
Сплав по Сылве привлекает, в первую очередь, своей доступностью: река находится недалеко от Перми, а сам маршрут можно пройти за 2−3 дня.
На Сылве туристы смогут полюбоваться живописными берегами и скалами. При этом река считается лёгкой: течение здесь спокойное, мало порогов.
«На плёсах может быть много водорослей, но вполне преодолимо. Зато речка тёплая и неглубокая, можно вдоволь накупаться. Обычный маршрут начинается от Сухого Лога и заканчивается в Усть-Кишерти — это вариант на выходные. Если хочется чуть дольше, то можно забраться повыше — в Спасо-Барду. По пути увидите камень Лобач, гору Мыщелка с верховым озером, камень Ермак, а также гору Коломагина», — рассказала путешественница по Пермскому края Анастасия Носова сайту perm.aif.ru.
Чаньва — Яйва.
Сплав по Чаньве — Яйве подойдёт любителям активного отдыха и пещер. Кроме того, здесь можно насладиться нетронутой красотой тайги.
Маршрут начинается на Чаньве — небольшой и быстрой речке. Здесь придётся поработать вёслами. Зато на Яйве можно будет выдохнуть и насладиться видами.
«Чаньву называют “пещерной” рекой. Там огромное количество гротов и пещер. Самое популярное место — пещера Тайн. Настоящее древнее святилище, где были найдены кости пещерного медведя. На Яйве туристы останавливаются на урочище Тихий камень и поднимаются на смотровую площадку», — поделилась организатор сплавов Анна Утятникова с сайтом perm.aif.ru.
Заканчивается маршрут в посёлке Яйва или у посёлка База, где есть подходящие площадки для заброски.
Усьва.
Прозрачная вода, высокие скалы, умеренное течение — всё это привлекает туристов на реку Усьва. Сплав по ней обычно занимает три дня от посёлка Усьва до посёлка Мыс.
«Маршрут несложный, но очень зависим от погодных условий. В дождевые паводки течение может стать опасным. Поэтому хорошо, чтобы на катамаранах были опытные инструкторы. Река богата на скалы и камни: Усьвинские столбы, Чёртов палец, Панорамный камень», — рассказала Анна Утятникова.
Также притягательным местом для туристов становится Камень Омутной. Он примечателен пятиметровым водопадом. Зимой здесь образуются Усьвинские ледопады, что делает место популярным и зимой.
Позаботься о себе!
Какое бы направление вы не выбрали, каким бы туризмом не решили заняться, помните: на первом месте должна быть безопасность. На воде у всех обязательно должны быть спасжилеты. А при подъёме на горы и скалы необходимо иметь страховочное оборудование.
Кроме того, все туристические группы должны быть зарегистрированы в МЧС. В случае ЧП это поможет спасателям быстро вас найти и прийти на помощь. Простые правила безопасности станут вашей страховкой от трагедии.