На Чусовой опасно! Туристы поделились маршрутами для сплавов в Прикамье

«На плёсах может быть много водорослей, но вполне преодолимо. Зато речка тёплая и неглубокая, можно вдоволь накупаться. Обычный маршрут начинается от Сухого Лога и заканчивается в Усть-Кишерти — это вариант на выходные. Если хочется чуть дольше, то можно забраться повыше — в Спасо-Барду. По пути увидите камень Лобач, гору Мыщелка с верховым озером, камень Ермак, а также гору Коломагина», — рассказала путешественница по Пермскому края Анастасия Носова сайту perm.aif.ru.