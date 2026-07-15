Карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области

Карта доступна сразу в нескольких местах. Посмотреть ее можно на сайте правительства области и портале «Карта жителя». Кроме того, для пользователей создали чат-бот в МАКС — через него можно не только увидеть карту, но и построить маршрут до ближайшей заправки, где есть топливо.