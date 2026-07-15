Карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области

В Нижегородской области запустили интерактивную карту, где можно проверить, есть ли бензин на заправках, и даже посмотреть, есть ли там очереди. Сервис разработал «Альфа-Банк» вместе с региональным правительством.
Карта доступна сразу в нескольких местах. Посмотреть ее можно на сайте правительства области и портале «Карта жителя». Кроме того, для пользователей создали чат-бот в МАКС — через него можно не только увидеть карту, но и построить маршрут до ближайшей заправки, где есть топливо.
Нижегородская область стала первым регионом в России, где информацию о топливе проверяют волонтеры. Они лично выезжают на заправки и подтверждают, есть ли бензин и какие очереди. Сейчас волонтеры следят за обстановкой более чем на 60 АЗС Нижнего Новгорода. Информацию по остальным заправкам система собирает автоматически — на основе обезличенных данных о транзакциях.
Кроме того, в регионе работает единая горячая линия по номеру 122 (добавочный 6). Операторы расскажут, сколько и какого топлива есть на заправках. Линия работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера.