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Рыбу с мышьяком и свинцом нашел Россельхознадзор в водоеме Челябинской области

Россельхознадзор запретил вылов в водоеме Челябинской области из-за опасной партии сига.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области на время остановили промышленную добычу рыбы. Россельхознадзор обнаружил в партии сига, выловленной на водохранилище в Чесменском районе, серьезное превышение тяжелых металлов — мышьяка и свинца.

Речь идет об участке «Водохранилище на Тугунском Логу». Сейчас коммерческий вылов приостановлен — пока специалисты выясняют, откуда в воде взялись токсичные элементы.

Опасную партию заметили на этапе лабораторного контроля, до того как рыба могла оказаться на прилавках. Как подчеркивают в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, именно для этого и нужен постоянный мониторинг — чтобы блокировать угрозы на входе, а не разбираться с последствиями массовых отравлений.

Сейчас проверка продолжается: инспекторы собирают дополнительные пробы и данные о состоянии водоема.