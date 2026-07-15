Рыбу с мышьяком и свинцом нашел Россельхознадзор в водоеме Челябинской области

В Челябинской области на время остановили промышленную добычу рыбы. Россельхознадзор обнаружил в партии сига, выловленной на водохранилище в Чесменском районе, серьезное превышение тяжелых металлов — мышьяка и свинца.
Речь идет об участке «Водохранилище на Тугунском Логу». Сейчас коммерческий вылов приостановлен — пока специалисты выясняют, откуда в воде взялись токсичные элементы.
Опасную партию заметили на этапе лабораторного контроля, до того как рыба могла оказаться на прилавках. Как подчеркивают в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, именно для этого и нужен постоянный мониторинг — чтобы блокировать угрозы на входе, а не разбираться с последствиями массовых отравлений.
Сейчас проверка продолжается: инспекторы собирают дополнительные пробы и данные о состоянии водоема.