Рыбу с мышьяком и свинцом нашел Россельхознадзор в водоеме Челябинской области

Опасную партию заметили на этапе лабораторного контроля, до того как рыба могла оказаться на прилавках. Как подчеркивают в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, именно для этого и нужен постоянный мониторинг — чтобы блокировать угрозы на входе, а не разбираться с последствиями массовых отравлений.