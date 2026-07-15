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В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе

В Нижнем Новгороде спасатели вызволили застрявшего в мусоропроводе мужчину.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл — РИА Новости. Спасателям пришлось вскрыть бетонную трубу мусоропровода в подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде, чтобы вытащить застрявшего в ней мужчину, сообщила городская администрация.

Инцидент произошел во вторник вечером в одной из многоэтажек Автозаводского района.

«Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении.

Спасенного мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, при осмотре серьезных травм у него не обнаружено.

«На главный вопрос, как он оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать», — отмечается в сообщении.