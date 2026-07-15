В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе

«Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении.