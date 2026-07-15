МИД призвал россиян к осторожности в странах Персидского залива

Отдельно дипломаты остановились на том, как вести себя во время воздушных налетов. Согласно рекомендации, гражданам в случае угрозы ракетного удара или атаки беспилотников необходимо немедленно искать укрытие в безопасном месте. Кроме того, в МИД РФ настоятельно советуют не публиковать в социальных сетях видео работы ПВО и кадры последствий обстрелов. В ведомстве напомнили, что в странах региона за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.