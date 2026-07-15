Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД призвал россиян к осторожности в странах Персидского залива

Министерство иностранных дел России призвало граждан к предельной осторожности из-за обострения ситуации в Персидском заливе. Обращение, адресованное россиянам, которые находятся в ближневосточном регионе или планируют туда поездку, появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями/предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России», — говорится в заявлении, опубликованном в среду.

В ведомстве призвали россиян держаться подальше от потенциально опасных зон, а также не подходить к военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Отдельно дипломаты остановились на том, как вести себя во время воздушных налетов. Согласно рекомендации, гражданам в случае угрозы ракетного удара или атаки беспилотников необходимо немедленно искать укрытие в безопасном месте. Кроме того, в МИД РФ настоятельно советуют не публиковать в социальных сетях видео работы ПВО и кадры последствий обстрелов. В ведомстве напомнили, что в странах региона за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше