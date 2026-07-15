МИД призвал россиян к осторожности в странах Персидского залива

«В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями/предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России», — говорится в заявлении, опубликованном в среду.
В ведомстве призвали россиян держаться подальше от потенциально опасных зон, а также не подходить к военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Отдельно дипломаты остановились на том, как вести себя во время воздушных налетов. Согласно рекомендации, гражданам в случае угрозы ракетного удара или атаки беспилотников необходимо немедленно искать укрытие в безопасном месте. Кроме того, в МИД РФ настоятельно советуют не публиковать в социальных сетях видео работы ПВО и кадры последствий обстрелов. В ведомстве напомнили, что в странах региона за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.