Индустриальный парк в Воронежской области закрывают из-за отсутствия резидентов

Однако, начиная с момента создания преференциальной территории и до середины июля 2026-го, в границах промпарка «Подгоренский» не был реализован и не реализуется сейчас ни один инвестиционный проект, что стало прямым основанием для лишения территории статуса индустриального парка (ИП). Это, в свою очередь, влечет необходимость досрочного расторжения договора о развитии ИП с управляющей компанией и исключения ИП из соответствующего реестра. Таким образом, министерству экономического развития Воронежской области будет поручено расторгнуть договор (от 1 ноября 2022 года) с ООО «Подгоренский коммунальный центр».