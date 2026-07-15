Второй и третий этапы строительства дублера проспекта Гагарина готовы на 55%

Техническая готовность второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 55,84%. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ООО «КСК № 11».
На данный момент продолжается строительство второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Подрядчик продолжает устройство шумозащитных экранов, прокладку линий наружного освещения, устройство нижнего слоя дорожного покрытия на мосту через ручей, а также монтаж деформационных швов. Кроме того, специалисты выполняют свайные фундаменты для надземных пешеходных переходов и переустраивают инженерные коммуникации.
Напомним, что дублер проспекта Гагарина станет одной из крупнейших дорожных строек Нижнего Новгорода. Новая магистраль должна разгрузить существующий проспект Гагарина и улучшить транспортную доступность Приокского района.
Дублер протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост. По директивным срокам, завершение строительства магистрали запланировали на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «КСК № 11».