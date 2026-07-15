Из ружья в голову. За расстрел семьи Машонский был осуждён пожизненно

Погибшие мужчина и женщина жили вместе восемь лет, позже расстались, а затем снова помирились. У пары всего было трое детей, восьмилетний сын в тот день гостил у дедушки, что и спасло ему жизнь. Теперь мальчик и его сестра — единственные хранители памяти о родителях. Родственники взяли на себя опеку над обоими детьми, стараясь оградить их от излишнего внимания прессы и обеспечить психологическую поддержку.