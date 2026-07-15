За расстрел семьи Машонский был осуждён пожизненно

15 июля 2022 года в дом в Новошахтинске ворвался 37-летний Денис Машонский с охотничьим ружьём и ножом. Под действием тяжёлых наркотиков он открыл огонь по тем, кого ещё недавно называл друзьями. Четверо погибли на месте: глава семьи, его жена, их двухлетний сын и 24-летняя сестра женщины. Пятой жертвой должна была стать четырёхлетняя девочка: мужчина выстрелил ей в голову, ударил ножом в шею, но ребёнок чудом выжил. Подробности — в материале rostov.aif.ru.