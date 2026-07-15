За расстрел семьи Машонский был осуждён пожизненно

Папа, мама, ребятишки — они просто жили, любили, строили планы. Никто не мог представить, что одним июльским вечером всё изменится.
15 июля 2022 года в дом в Новошахтинске ворвался 37-летний Денис Машонский с охотничьим ружьём и ножом. Под действием тяжёлых наркотиков он открыл огонь по тем, кого ещё недавно называл друзьями. Четверо погибли на месте: глава семьи, его жена, их двухлетний сын и 24-летняя сестра женщины. Пятой жертвой должна была стать четырёхлетняя девочка: мужчина выстрелил ей в голову, ударил ножом в шею, но ребёнок чудом выжил. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Трое детей.
По версии следствия, Машонский действовал целенаправленно. После расправы над четырьмя людьми он перешёл в соседнюю комнату, где пряталась испуганная малышка. Выстрел, удар клинком, тишина. Убедившись, что никто не подаёт признаков жизни, преступник скрылся.
Следователи выехали на площадку в первые же часы, зафиксировали обстановку, провели баллистическую экспертизу и опросили соседей, чьи показания помогли восстановить точную хронологию преступления.
Погибшие мужчина и женщина жили вместе восемь лет, позже расстались, а затем снова помирились. У пары всего было трое детей, восьмилетний сын в тот день гостил у дедушки, что и спасло ему жизнь.
Теперь мальчик и его сестра — единственные хранители памяти о родителях. Родственники взяли на себя опеку над обоими детьми, стараясь оградить их от излишнего внимания прессы и обеспечить психологическую поддержку.
Чудо в реанимации.
Четырёхлетняя девочка выжила чудом. Вертолёт санитарной авиации доставил её в областную больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за её жизнь несколько часов. Состояние было тяжёлым, но специалисты не сдавались. И чудо произошло: ребёнок остался жив.
Машонского тем временем объявили в федеральный розыск. Оперативники отработали все версии, проверили маршруты отъезда и подняли записи с камер видеонаблюдения, что позволило выйти на след в кратчайшие сроки. Задержали фигуранта уже на следующий день: при обыске нашли оружие, улики и запасы наркотиков.
Четыре жизни оборвались в один вечер. Двухлетний мальчик так и не пошёл в детский сад. Его мать мечтала о большой семье. Отец строил дом для близких. Тётя только начинала самостоятельную жизнь. А выжившая девочка теперь будет расти без мамы, папы и брата.
Дениса Машонского судили по трём статьям: убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, покушение на убийство, а также незаконное хранение наркотического средства в крупном размере.
Ростовский областной суд приговорил жителя Новошахтинска Дениса Машонского к пожизненному заключению.