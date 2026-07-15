НБД-Банк продолжает поддерживать предпринимателей в моногородах

Предприниматели моногородов продолжают получать поддержку НБД-Банка. По итогам первого полугодия 2026 года банк профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также Чувашской Республики. На общую сумму почти 700 млн рублей.
НБД-Банк последовательно развивает программы финансирования предпринимателей, работающих в моногородах. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, пополнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличивать устойчивость бизнеса.
Для оперативного решения текущих финансовых задач предпринимателям подходят «легкие» кредитные продукты: «Оборот лайт», «Проще простого», овердрафт «Шаг навстречу», а также кредит «Лайт-инвест» на приобретение дополнительного имущества. Эти решения отличаются минимальным пакетом документов, высокой скоростью рассмотрения заявок и комфортными условиями погашения.
Развивать производство без существенных единовременных затрат помогает лизинг НБД-Банка. Благодаря многолетнему опыту и партнерству с рядом поставщиков банк предлагает клиентам оптимальные решения для обновления оборудования и техники. Кроме того, сейчас в НБД-Банке действует акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «На все лето» со специальными условиями. Воспользоваться предложением можно до 31 августа.
Напомним, моногород — это монопрофильное муниципальное образование, где более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии. В моногородах, как правило, существует одно или два крупных предприятия, которые формируют экономический вектор развития города. В России насчитывается 264 моногорода.
Подробнее узнать о финансовых инструментах банка и оставить заявку можно на сайте www.nbdbank.ru.
Реклама ПАО «НБД-Банк», генеральная лицензия № 1966. Erid 2VfnxxcgT7R.