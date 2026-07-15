НБД-Банк продолжает поддерживать предпринимателей в моногородах

Развивать производство без существенных единовременных затрат помогает лизинг НБД-Банка. Благодаря многолетнему опыту и партнерству с рядом поставщиков банк предлагает клиентам оптимальные решения для обновления оборудования и техники. Кроме того, сейчас в НБД-Банке действует акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «На все лето» со специальными условиями. Воспользоваться предложением можно до 31 августа.