Парад Семьи состоялся в Челябинске

Жители и гости Челябинска приняли участие в Параде Семьи, который был организован в честь Дня семьи, любви и верности, сообщили в городской администрации. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
По проспекту Ленина плечом к плечу прошли прихожане Челябинской епархии и священнослужители, представители культурных и спортивных сообществ, общественных организаций, студенты вузов, а также неравнодушные жители. Каждый пришел на праздник с родными и близкими.
Шествие финишировало у главной сцены парка им. Ю. А. Гагарина, где гостей ожидали мастер-классы и творческие номера челябинских коллективов. Ярким акцентом вечера стало выступление архиерейского мужского хора «Аксиос» Челябинской епархии.
«Мы вышли на улицы города, чтобы вместе отметить праздник, который возвращает нас к истокам православной культуры и многовековым традициям. Русская семья всегда держалась на простом, но крепком фундаменте — почитании родителей, преданности и любви к своей второй половине. Хочется, чтобы у наших детей были свои, родные праздники — глубокие по смыслу и красивые по содержанию», — отметил глава города Алексей Лошкин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.