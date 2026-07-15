Парад Семьи состоялся в Челябинске

«Мы вышли на улицы города, чтобы вместе отметить праздник, который возвращает нас к истокам православной культуры и многовековым традициям. Русская семья всегда держалась на простом, но крепком фундаменте — почитании родителей, преданности и любви к своей второй половине. Хочется, чтобы у наших детей были свои, родные праздники — глубокие по смыслу и красивые по содержанию», — отметил глава города Алексей Лошкин.