Первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска

В Дзержинске началась работа по восстановлению регулярного речного сообщения. Город, исторически являвшийся важным узлом пассажирских перевозок по воде, намерен создать стабильную транспортную систему, которая станет основой для развития туризма и повысит транспортную доступность без автомобильных пробок.
Первым шагом стал тестовый рейс судна на подводных крыльях «Валдай», которое пришвартовалось к новой плавучей платформе на Окской набережной. Платформа и трап были изготовлены за счёт частных инвестиций предпринимателя Андрея Шкилева и его партнёра. Бизнес поддержал инициативу по созданию удобного и безопасного причала.
Со стороны города к реализации проекта подключились профильные службы. В течение трёх недель департамент благоустройства и МБУ «Инженерно-экологическая служба» расчистили территорию, обустроили спуск к месту посадки, установили ограждения и информационные баннеры. В ближайшее время планируется завершить монтаж ограждения платформы и установить страховочную сетку под трапом.
Ожидается, что в ближайшее время на сайте компании «Водолёт» откроется продажа билетов на рейсы из Дзержинска до Нижнего Новгорода, а по выходным — до Павлова.
В перспективе — создание полноценной пристани с тремя сходнями для «Валдаев» и многопалубных круизных теплоходов. Особое внимание уделяется акватории в районе гостиницы «Ока», где ранее располагался речной вокзал. Участок возвращается под контроль администрации и будет использоваться исключительно для развития транспортной и туристической инфраструктуры.
Параллельно продолжится благоустройство прилегающей территории: реконструкция ступеней, асфальтирование и обустройство парковки. Власти рассчитывают, что реализация проекта позволит Дзержинску укрепить позиции среди ключевых городов Верхне-Волжского бассейна и увеличить туристический поток.
Проект реализуется в рамках государственной политики по возрождению речных путей России, поддержанной на федеральном и региональном уровнях. Развитие речной инфраструктуры Дзержинска — второго по величине города Нижегородской области — рассматривается как одно из приоритетных направлений транспортного и туристического развития региона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в июне рейсы «Валдаев» между Нижним Новгородом и Дзержинском были отменены по техническим причинам.