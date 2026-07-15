Первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска

Первым шагом стал тестовый рейс судна на подводных крыльях «Валдай», которое пришвартовалось к новой плавучей платформе на Окской набережной. Платформа и трап были изготовлены за счёт частных инвестиций предпринимателя Андрея Шкилева и его партнёра. Бизнес поддержал инициативу по созданию удобного и безопасного причала.