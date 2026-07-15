Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Робот-аватар из Челябинской области отправится в космос

Робота, собранного в Магнитогорске, испытают в открытом космосе. Управлять им будет человек в VR шлеме.

Источник: Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

14 июля с Байконура стартовал «Союз МС‑29» с грузом особой важности — роботом‑аватаром «Теледроидом», созданным в Магнитогорске. Разработка должна взять на себя самые рискованные операции на МКС. Управлять машиной будет оператор в специальном костюме и VR‑шлеме, по сути, робот станет продолжением человека.

Главная цель «Теледроида» — научиться работать с привычными инструментами, например, уверенно пользоваться молотком или карабином. Если эксперимент удастся, такие роботы смогут брать на себя часть выходов в открытый космос и тем самым беречь здоровье и жизни экипажей.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше