Робот-аватар из Челябинской области отправится в космос

14 июля с Байконура стартовал «Союз МС‑29» с грузом особой важности — роботом‑аватаром «Теледроидом», созданным в Магнитогорске. Разработка должна взять на себя самые рискованные операции на МКС. Управлять машиной будет оператор в специальном костюме и VR‑шлеме, по сути, робот станет продолжением человека.
Главная цель «Теледроида» — научиться работать с привычными инструментами, например, уверенно пользоваться молотком или карабином. Если эксперимент удастся, такие роботы смогут брать на себя часть выходов в открытый космос и тем самым беречь здоровье и жизни экипажей.
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