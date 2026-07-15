«Субботний онкодесант» в Оренбуржье посетил жителей Абдулинского округа

Специалисты Оренбургского онкологического диспансера в составе «Субботнего онкодесанта» 11 июля провели выездной прием жителей Абдулинского округа. Организация подобных мероприятий отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В состав бригады вошли онкомаммолог, онкогинеколог, онкоуролог, дерматолог и онколог опухолей головы и шеи. Врачи осмотрели и проконсультировали 60 пациентов. Для дальнейшего обследования в Оренбургский онкодиспансер специалисты направили 21 человека.
В этом году «Субботний онкодесант» уже работал в Переволоцком, Грачевском, Акбулакском, Матвеевском, Тюльганском и Курманаевском районах, а также в Соль-Илецком городском и Абдулинском муниципальном округах. Специалисты осмотрели и проконсультировали 546 пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.