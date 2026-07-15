В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы

Как передает корреспондент РИА Новости, столицу Урала накрыла гроза, начался затяжной дождь, а пользователи в соцсетях делятся снимками поломанных деревьев после шторма и глубоких луж на дорогах. Ранее региональный главк МЧС информировал, что сильные дожди ожидаются в Свердловской области во вторник и среду. Позднее ведомство продлило штормовое предупреждение — и в четверг, и пятницу регион совсем не отдохнет от ливней.