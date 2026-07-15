В Татарстане оценили состояние лесов по итогам первого полугодия

Специалисты центра защиты леса Республики Татарстан проанализировали санитарное и лесопатологическое состояние лесов на территории региона в первом полугодии 2026 года и составили прогноз на второе полугодие. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
Согласно данным, в первом полугодии на состояние насаждений наиболее сильно повлияли болезни леса и почвенно-климатические факторы. Результаты выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов характеризуют лесопатологическое состояние лесов Республики Татарстан как стабильное.
«Чтобы предотвратить усыхание древостоя, во втором полугодии будут проведены лесопатологические обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Также запланированы учеты вредителей леса», — прокомментировали в региональном министерстве лесного хозяйства.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.