Врач Кондрахин предупредил об опасности, которую таит погреб с картошкой

В Свердловской области семья из трёх человек задохнулась в погребе: тела супругов и дочери нашли 11 июля в посёлке Буланаш. Мать и дочь спустили в погреб заготовки и долго не выходили. Заподозривший неладное отец спустился следом и попытался спасти родных, подтянув тела к выходу, но тоже потерял сознание. Как установили специалисты, концентрация вредных веществ в подполе была превышена.
Такие ситуации не единичны: во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе гаража из-за отравления испарениями гнилого картофеля; в Архангельской области пенсионерка погибла в собственном погребе, отравившись угарным газом при попытке его протопить; в Челябинской области семья человек отравилась испарениями испорченных овощей, а в Татарстане аналогичная участь постигла семью из четырёх человек, включая профессора вуза.
Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в комментарии для 360.ru объяснил, что опасность заключается в скоплении углекислого газа, который образуется при гниении овощей. Он тяжелее воздуха м вытесняет кислород из помещения, что может привести к потере сознания и гибели человека.
Кондрахин подчеркнул, что углекислый газ бесцветен и не имеет запаха, что делает его особенно коварным. Он предупредил, что в помещении, заполненном углекислым газом, человек может потерять сознание за считанные секунды. Попытка спасти пострадавшего также может привести к трагическим последствиям, так как спасатель сам рискует отравиться.
Врач дал несколько рекомендаций по безопасности при работе в погребе. Во-первых, не следует спускаться сразу после открытия двери — необходимо дать помещению проветриться. Во-вторых, перед спуском можно проверить наличие углекислого газа, опустив в погреб ведро с зажженной свечой. Если огонь погаснет, это будет сигналом к продолжению проветривания. В-третьих, во время работы в погребе рекомендуется размешивать воздух метлой или тюком соломы на верёвке. Наконец, лучше работать вдвоем — один внизу, второй снаружи, постоянно разговаривая и следя за состоянием друг друга.
Кроме того, перед закладкой урожая в погреб необходимо провести его просушку, обработать стены известью с медным или железным купоросом и застелить пол опилками.
Кондрахин также посоветовал устанавливать специальные приборы для измерения концентрации углекислого газа в погребах, особенно если там планируется хранить картофель. Это поможет предотвратить опасные ситуации и спасти жизни.
Опасность отравления может подстерегать не только в погребах, но и в других замкнутых пространствах, например, в гараже при ремонте автомобиля. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и не забывать о безопасности при работе в любых закрытых помещениях.