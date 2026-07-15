Врач Кондрахин предупредил об опасности, которую таит погреб с картошкой

Врач дал несколько рекомендаций по безопасности при работе в погребе. Во-первых, не следует спускаться сразу после открытия двери — необходимо дать помещению проветриться. Во-вторых, перед спуском можно проверить наличие углекислого газа, опустив в погреб ведро с зажженной свечой. Если огонь погаснет, это будет сигналом к продолжению проветривания. В-третьих, во время работы в погребе рекомендуется размешивать воздух метлой или тюком соломы на верёвке. Наконец, лучше работать вдвоем — один внизу, второй снаружи, постоянно разговаривая и следя за состоянием друг друга.