ФСБ России задержала жителя Тюменской области, которого подозревают в подготовке теракта на нефтяном предприятии в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по заданию украинских спецслужб. У подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи с перепиской с украинским куратором. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с СБУ 40-дневную «программу влияния» на Россию, чтобы заставить Москву пойти на условия Киева. С начала июля ФСБ предотвратила уже целую серию диверсий, подготовленных украинскими спецслужбами.