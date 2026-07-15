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Диспансеризацию для ветеранов СВО расширили в Нижегородской области

Минздрав ввел новые нормы для прохождения комплексного обследования.

Источник: Комсомольская правда

Процесс диспансеризации для ветеранов СВО улучшили, теперь они смогут проверить свое здоровье по обновленной системе. Об этом пишет MAX-канал «Бокал прессека».

Минздрав опубликовал изменения в приказе: ведомство рекомендует сразу же предоставлять консультацию медицинского психолога ветеранам боевых действий, то есть в день проведения первого этапа диспансеризации.

Однако если ветеран СВО не попадает под обследование в этом году, то список приемов и исследований определяется по прошлому году, когда диспансеризация была.