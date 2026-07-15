В июне 60 предпринимателям Томской области помогли с «Честным знаком»

Специалисты центра помощи «Честный знак» Томской области в июне проконсультировали 60 предпринимателей. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Организация начала работать на базе регионального центра «Мой бизнес» с февраля этого года. Ее основная задача — помочь предпринимателям разобраться в требованиях обязательной маркировки товаров и организовать работу в системе «Честный знак» без лишних затрат времени и ресурсов.
Чаще всего представители бизнеса обращаются за консультациями по регистрации в системе и заполнению карточек товаров в национальном каталоге. Также востребованы вопросы, связанные с определением необходимости маркировки продукции.
«Обязательная маркировка затрагивает все больше товарных категорий, поэтому предпринимателям важно своевременно получать актуальную информацию и практическую помощь. Мы видим, что формат индивидуальных консультаций востребован: специалисты не только объясняют требования системы, но и обучают работать в системе. Это позволяет предпринимателям быстрее адаптироваться к новым правилам и сосредоточиться на развитии своего бизнеса», — отметила директор центра «Мой бизнес» Томской области Ольга Нужная.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.