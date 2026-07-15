В июне 60 предпринимателям Томской области помогли с «Честным знаком»

«Обязательная маркировка затрагивает все больше товарных категорий, поэтому предпринимателям важно своевременно получать актуальную информацию и практическую помощь. Мы видим, что формат индивидуальных консультаций востребован: специалисты не только объясняют требования системы, но и обучают работать в системе. Это позволяет предпринимателям быстрее адаптироваться к новым правилам и сосредоточиться на развитии своего бизнеса», — отметила директор центра «Мой бизнес» Томской области Ольга Нужная.