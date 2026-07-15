В конце июля жители России увидят необычный горизонтальный звездопад

Если ночью в конце июля встать спиной к созвездию Большой Медведицы и смотреть в небо, то можно будет увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды, летящий параллельно Земле. Этот звездопад будет продолжаться несколько ночей подряд.
Южные дельта-Аквариды летят вдоль всего небосвода, это связано с тем, что источник метеорного потока находится очень низко над горизонтом. Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров пояснил, что из-за этого светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше, чем у большинства других метеорных потоков.
Источником необычного звездопада является комета 96P/Макхольца. Когда она приближается к Солнцу, ее ледяное ядро нагревается и лед переходит из твердого состояния в газообразное. Высвобождающиеся газы уносят с собой частицы кометной пыли, которые распределяются вдоль всей орбиты. Так формируется метеорный шлейф, причем плотность его неравномерна: ближе к центру концентрация частиц максимальна, а к краям заметно снижается.
Евгений Бурмистров сообщил, что в ночь с 30 на 31 июля интенсивность потока достигнет до 25 падающих звезд в час. Они входят в атмосферу на скорости около 40 километров в секунду, поэтому их полет выглядит плавным, а след приобретает желтоватый оттенок. В этом году наблюдениям благоприятствует новолуние, так как небо будет достаточно темным, чтобы разглядеть даже слабые вспышки. После пика активность потока начнет постепенно снижаться и полностью прекратится к середине августа.
Лучшее время для наблюдения за Южными дельта-Акваридами около трех часов ночи. Чтобы увидеть максимальное число вспышек, сначала нужно найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы. Через них необходимо мысленно провести линию вверх — первая яркая точка окажется Полярной звездой. К ней следует повернуться спиной — тогда взгляд будет направлен на юг, и низко над горизонтом в этой стороне получится рассмотреть метеоры.