В конце июля жители России увидят необычный горизонтальный звездопад

Евгений Бурмистров сообщил, что в ночь с 30 на 31 июля интенсивность потока достигнет до 25 падающих звезд в час. Они входят в атмосферу на скорости около 40 километров в секунду, поэтому их полет выглядит плавным, а след приобретает желтоватый оттенок. В этом году наблюдениям благоприятствует новолуние, так как небо будет достаточно темным, чтобы разглядеть даже слабые вспышки. После пика активность потока начнет постепенно снижаться и полностью прекратится к середине августа.