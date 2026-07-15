Волгоградец требует остановить вырубку вязов на Коммунистической

Снос деревьев на улице Коммунистической в Волгограде требует остановить общественник Сергей Островский. Свидетелем массовой вырубки вязов он стал 15 июля.
«У меня вызывает сомнение, что порубочный билет, который мне представили представители подрядчика, выдан основательно. Я не уверен, что действительно проводилась экспертиза, подтвердившая, что деревья больны», — поделился активист с vlg.aif.ru.
Также его возмутила организация работ: тротуар перегородили, и люди, в том числе, мамы с колясками и детьми, вынуждены обходить это место по проезжей части. Люди подвергали опасности свою жизнь и здоровье.
«Я вызвал участкового, он приехал и всё зафиксировал. В настоящее время я еду в природоохранную прокуратуру, где буду писать заявление», — подтвердил неравнодушный волгоградец.
В соответствии с порубочным документом, который представили активисту, всего на улице Коммунистической мэрия планирует снести 10 вязов, ещё 33 — на Привокзальной площади.
«На данный момент снесено только три дерева, но уже сейчас можно сказать, что тротуар оголён и люди вынуждены будут оставаться на солнцепёке, не имея возможности укрыться от палящего солнца», — считает Сергей Островский.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о вырубке аллеи деревьев на пересечении проспекта Металлургов и Второй продольной в Краснооктябрьском районе. Мэрия тогда также объяснила это тем, что вязы были больны, хотя выглядели они вполне здоровыми.