Настоящая любовь не знает преград: британец в 79 лет принял ислам ради никаха в Башкирии

— Я пригласил их зайти в юрту. Мы в очередной раз убеждаемся, что для настоящей любви ни расстояние, ни возраст не являются преградой, — цитирует управляющего менеджера геопарка «Торатау» Газиза Галина информационное агентство «Башинформ».