Настоящая любовь не знает преград: британец в 79 лет принял ислам ради никаха в Башкирии

В Башкирии в геопарке «Торатау» сыграли никах: жених приехал из Ливерпуля, невеста — жительница республики. Об этом рассказали в пресс-службе геопарка.
Жениху 79 лет, невесте — 65. Чтобы заключить брак по мусульманскому обряду, британец принял ислам. Церемония прошла в этнокомплексе у шихана Торатау — пара и гости фотографировались на фоне башкирской природы, а затем зашли в юрту.
— Я пригласил их зайти в юрту. Мы в очередной раз убеждаемся, что для настоящей любви ни расстояние, ни возраст не являются преградой, — цитирует управляющего менеджера геопарка «Торатау» Газиза Галина информационное агентство «Башинформ».