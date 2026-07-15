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Настоящая любовь не знает преград: британец в 79 лет принял ислам ради никаха в Башкирии

В Башкирии 79-летний британец принял ислам и сыграл никах у шихана Торатау.

Источник: Геопарк «Торатау»

В Башкирии в геопарке «Торатау» сыграли никах: жених приехал из Ливерпуля, невеста — жительница республики. Об этом рассказали в пресс-службе геопарка.

Жениху 79 лет, невесте — 65. Чтобы заключить брак по мусульманскому обряду, британец принял ислам. Церемония прошла в этнокомплексе у шихана Торатау — пара и гости фотографировались на фоне башкирской природы, а затем зашли в юрту.

— Я пригласил их зайти в юрту. Мы в очередной раз убеждаемся, что для настоящей любви ни расстояние, ни возраст не являются преградой, — цитирует управляющего менеджера геопарка «Торатау» Газиза Галина информационное агентство «Башинформ».