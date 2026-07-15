В Черняховске завершили благоустройство Ботанического сада. Информацию об этом опубликовал глава округа Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».
Сквер располагается в районе улицы Ботанической. Специалисты обустроили новые пешеходные дорожки. Ранее там установили 29 новых фонарей.
«В рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды” благоустроили тротуары территории Ботанического сада. Протяжённость составила около 550 метров. Ранее уже были выполнены работы по модернизации системы освещения», — рассказал Вобликов.
Работы выполнило ООО «Инвестрезерв». В августе с компанией заключили контракт на 5,8 миллиона рублей. Завершить благоустройство планировали до конца 2025 года.
Фото: Виктор Вобликов, «ВКонтакте».