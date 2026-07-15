В аэропорту на Таймыре смонтируют спасательную станцию за 37,5 млн рублей

Заказчиком выступает федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья». Начальная цена контракта составила 37,5 млн рублей. Станцию установят на территории аэропорта Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе. В техзадании отдельно указано, что объект находится в сложных климатических условиях Арктической зоны и вечной мерзлоты, поэтому подрядчик должен подготовить основание так, чтобы при эксплуатации не было неравномерной просадки.