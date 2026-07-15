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В аэропорту на Таймыре смонтируют спасательную станцию за 37,5 млн рублей

Для филиала аэропорт «Диксон» ФКП «Аэропорты Красноярья» смонтируют быстровозводимую аварийно-спасательную станцию. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Для филиала аэропорт «Диксон» ФКП «Аэропорты Красноярья» смонтируют быстровозводимую аварийно-спасательную станцию. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья». Начальная цена контракта составила 37,5 млн рублей. Станцию установят на территории аэропорта Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе. В техзадании отдельно указано, что объект находится в сложных климатических условиях Арктической зоны и вечной мерзлоты, поэтому подрядчик должен подготовить основание так, чтобы при эксплуатации не было неравномерной просадки.

В состав объекта войдут одноэтажная аварийно-спасательная станция, отдельный блок-модуль котельной, снегоплавильная установка, станция биологической очистки сточных вод и накопительная емкость. Подрядчику предстоит смонтировать каркас, кровлю, стены, двери и ворота, подключить инженерные системы, отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, сети связи, охранную и пожарную сигнализацию. Также для станции предусмотрят резервный источник электроснабжения, аварийное освещение и наружную маркировку.

Работы выполнят в два этапа. Сначала подрядчик подготовит основание и соберет основные конструкции станции и котельной, затем займется подключением инженерных систем и остальными монтажными работами.