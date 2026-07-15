Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде расчищают стрелковый ход у башни «Дона»

Старинному оборонительному сооружению возвращают исторический вид.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде возле Музея янтаря начали, использую тяжелую технику, расчищать стрелковый ход вдоль оборонительной стены, примыкающей к башне «Дона». Ведутся работы по выемке грунта возле стены, которая идет от башни к Росгартенским воротам. Землю вывозят ночью и рано утром. Об этом сообщает пресс-служба музея, здание которого является объектом культурного наследия федерального значения.

«Эти кубометры земли, которые ссыпали в послевоенный период, мешали оттоку воды. Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, которая разрушала внешнюю часть стены кордегардии и порохового склада. А ведь на дне стрелкового хода изначально были дождевые лотки, которые отводили воду в Литовский ручей», — говорится в сообщении.

Как рассказали в музее, задача — вернуть исторический облик башне «Дона» и укреплениям.

Когда завершатся работы, начнется восстановление разрушенных частей стены.

Работы завершат до 15 сентября.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше