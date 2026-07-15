В Калининграде расчищают стрелковый ход у башни «Дона»

«Эти кубометры земли, которые ссыпали в послевоенный период, мешали оттоку воды. Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, которая разрушала внешнюю часть стены кордегардии и порохового склада. А ведь на дне стрелкового хода изначально были дождевые лотки, которые отводили воду в Литовский ручей», — говорится в сообщении.