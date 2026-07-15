Эксперт раскрыла, чем грозит преобладание «пустых» калорий в рационе

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Скрытый голод возникает из-за преобладания в рационе продуктов с «пустыми» калориями, рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Евгения Ших.
По ее словам, при скрытом голоде человек получает достаточно калорий и даже может переедать, но его организм испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы.
«Причиной скрытого голода является преобладание “пустых” калорий, рафинированные продукты: белый хлеб, сдобa, белый шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления, сахар и другие», — сказала Ших «Газете.Ru».
Специалист отметила, что маргарин и трансжиры дают много энергии, но после их употребления быстро возвращается чувство голода, так как эти продукты лишены питательной ценности и почти не содержат микронутриентов. Регулярное употребление таких продуктов связывают с риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула она.
Еще одной причиной скрытого голода является современный ритм жизни: люди не тратят время на выбор полезных продуктов и щадящую кулинарную обработку, заключила профессор.