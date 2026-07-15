Эксперт раскрыла, чем грозит преобладание «пустых» калорий в рационе

Специалист отметила, что маргарин и трансжиры дают много энергии, но после их употребления быстро возвращается чувство голода, так как эти продукты лишены питательной ценности и почти не содержат микронутриентов. Регулярное употребление таких продуктов связывают с риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула она.