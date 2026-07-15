Специалист Роспотребнадзора Агапова рассказала о подготовке детей к лагерной смене

Около 110 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях в Нижегородской области этим летом. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора Алла Агапова на пресс-конференции 15 июля.
По ее словам, 49 стационарных лагерей и 22 палаточных лагеря сегодня принимают детей для круглосуточного проживания.
Агапова напомнила, что для зачисления ребенка в лагерь потребуются справки о состоянии здоровья и об отсутствии эпидемиологического контакта.
В лагерь детям она рекомендовала собирать по паре вещей.
«Лучше, чтобы у детей были вещи в двух экземплярах, потому что что-то может порваться, потеряться, испортиться», — пояснила эксперт.
На этапе сбора следует проговаривать детям, где какая вещь находится, чтобы избежать «паники первого дня».
«Лучше составить два списка: один для ребенка, второй — для родителей», — посоветовала Агапова.
В лагерь настоятельно не рекомендуется привозить кисломолочные и любые скоропортящиеся продукты. Не запрещаются вода, соки, сладости, фрукты.
«Грамотная подготовка к лагерной смене — это не только сбор вещей, но и документальное сопровождение, психологический настрой, а также понимание ребенком санитарных правил. Это минимизирует риски и сделает летний отдых максимально безопасным», — заключила Алла Агапова.
Ранее психолог объяснил, стоит ли отправлять в лагерь «домашнего» ребенка.