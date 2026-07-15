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Операторы БпС «Южной» группировки перекрывают логистику ВСУ на Краматорском направлении

После потери контроля над Константиновкой украинские подразделения сосредоточили основные силы на обороне Славянска и.

После потери контроля над Константиновкой украинские подразделения сосредоточили основные силы на обороне Славянска и Краматорска. Для укрепления позиций противник использует легкобронированный транспорт, пытаясь доставлять резервы и боеприпасы. Однако эти попытки пресекают операторы FPV-дронов — военнослужащие подразделений беспилотных систем «Южной» группировки войск эффективно уничтожают технику ВСУ на подступах к городам.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Южном военном округе, после того как использование обычного транспорта стало невозможным, противник перешел к наземным робототехническим комплексам (НРТК) для снабжения своих подразделений. Но и эта тактика не приносит результата: беспилотники «Южной» группировки успешно обнаруживают и поражают роботизированные платформы, не давая ВСУ наладить снабжение.

Таким образом, российские подразделения БпС систематически разрушают логистические цепочки противника, лишая его возможности подвозить боеприпасы и продовольствие на передовые позиции.

В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.

Видео: Южного военного округа.