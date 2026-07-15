Для экспортеров Новосибирской области расширили перечень мер поддержки

Теперь региональные предприниматели могут получить содействие в продвижении продукции, размещении и хранении товаров на складах других стран, оформлении таможенных документов, а также в маркетинговых и патентных исследованиях. Получить консультацию по новым услугам и узнать подробные условия можно в Центре поддержки экспорта Новосибирской области, а также на сайте регионального центра содействия развитию предпринимательства или по телефону 8 (800) 600−34−07.