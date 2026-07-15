Для экспортеров Новосибирской области расширили перечень мер поддержки

Центр поддержки экспорта Новосибирской области расширил перечень услуг для компаний, работающих на зарубежных рынках. Меры поддержки доступны по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства.
«За пять лет при содействии Центра поддержки экспорта новосибирские компании поставили товары и услуги в 61 страну. Среди направлений — как привычные для новосибирского бизнеса Казахстан, Китай, Республика Беларусь, Киргизия и Узбекистан, так и редкие — Пуэрто-Рико, Мьянма, Танзания и Мексика», — прокомментировала руководитель центра Алина Мусиенко.
Теперь региональные предприниматели могут получить содействие в продвижении продукции, размещении и хранении товаров на складах других стран, оформлении таможенных документов, а также в маркетинговых и патентных исследованиях. Получить консультацию по новым услугам и узнать подробные условия можно в Центре поддержки экспорта Новосибирской области, а также на сайте регионального центра содействия развитию предпринимательства или по телефону 8 (800) 600−34−07.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.