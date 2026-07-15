В Волгограде простятся с профессором ВГСПУ Павлом Лободиным

Печальную новость сообщили в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. После продолжительной болезни скончался профессор кафедры технологии, экономики образования и сервиса ВГСПУ, почётный работник высшего профессионального образования РФ, отличник народного просвещения Павел Васильевич Лободин.
Он родился в 1938 году в Сталинградской области, после школы закончил вуз, в который затем пришел преподавателем. Общий трудовой стаж Павла Васильевича составляет около 60 лет, из них полвека связаны с университетом. Павел Васильевич прошел путь школьного учителя до ректора Волгоградской высшей партийной школы, в 1975 году защитил кандидатскую.
Профессор Лободин был талантливым организатором, ученым и педагогом. Область его научных интересов — инновационная политика развития социально-экономических систем. Он был автором более 100 научных работ в ведущих изданиях, под его руководством создавались учебные пособия, разрабатывалось множество методических рекомендаций. Его фундаментальные труды по истории экономических учений и инноватике, такие как «Инновационные и традиционные методы в управлении человеческими ресурсами» и «Исторический аудит формирования рыночных механизмов в России», изучаются до сих пор.
Павел Васильевич обладал высочайшей эрудицией, коммуникабельностью. Студенты и коллеги ценили его как мудрого наставника и чуткого человека.
Заслуги профессора перед отечественным образованием отмечены государственными и ведомственными наградами.
Простятся с Павлом Васильевичем Лободиным завтра, 16 июля.