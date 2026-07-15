В Волгограде простятся с профессором ВГСПУ Павлом Лободиным

Профессор Лободин был талантливым организатором, ученым и педагогом. Область его научных интересов — инновационная политика развития социально-экономических систем. Он был автором более 100 научных работ в ведущих изданиях, под его руководством создавались учебные пособия, разрабатывалось множество методических рекомендаций. Его фундаментальные труды по истории экономических учений и инноватике, такие как «Инновационные и традиционные методы в управлении человеческими ресурсами» и «Исторический аудит формирования рыночных механизмов в России», изучаются до сих пор.