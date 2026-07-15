Стоимость проезда подорожала в автобусах Ковернинского района

Стоимость проезда подорожала в общественном транспорте Ковернинского района. Об этом сообщили в ООО «Ковернинский автопарк».
Проезд стал стоить дороже на городском транспорте, а также пригородных и междугородних маршрутах с 13 июля 2026 года.
Стоимость проезда на пригородных маршрутах теперь составляет 5,70 ₽ за пас/км, при этом минимальная стоимость — 45 рублей; на междугородных маршрутах — 5,90 ₽ за пас/км, а минимальная стоимость проезда — 47 рублей; на городском маршруте д. Талицы — 45 рублей.
Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Они продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».
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