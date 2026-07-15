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Ремонт школы в Светлогорске завершен на 65%

Впереди косметический ремонт и установка оборудования.

Капитальный ремонт школы № 1 в Светлогорске, стартовавший в январе 2026 года, выполнен на 65%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Здание посетила министр соцполитики региона Анжелика Майстер. По данным министерства, в школе завершен демонтаж, оштукатурены стены, смонтированы инженерные сети и возведены новые перегородки. Впереди косметический ремонт, установка оборудования и мебели.

Отмечается, что до окончания работ школьники будут заниматься в новом корпусе, открывшемся в 2025 году.