Дизайн-код улицы Короленко разработали в Нижнем Новгороде

Единую архитектурно-художественную концепцию улицы Короленко утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.
Проект дизайн-кода подразумевает внедрение единого облика зданий исторической улицы, где расположены 13 памятников культурного наследия. В том числе там находится три объекта федерального значения.
Разработка концепции связана с отсутствием единого подхода к оформлению фасадов, входных групп и вывесок зданий. Как оказалось, на сегодняшний день многие конструкции устарели и размещены без учета исторических и архитектурных особенностей зданий. В новый документ включены только те элементы, которые соответствуют установленным требованиям.
Целью дизайн-кода является формирование целостной архитектурной среды и модернизация зданий с учетом их исторической специфики. Кроме того, в концепции определены допустимые места размещения вывесок таким образом, чтобы они не нарушали внешний облик улицы. Также вводятся ограничения по цветовой гамме и шрифтам информационных конструкций — оформление должно быть единым в пределах одного фасада и соответствовать его колористике, а шрифты должны быть читаемыми и соотнесенными с архитектурой здания. Для них установлен перечень допустимых оттенков и цветов, близких к текстуре металла.
Отдельные требования касаются входных групп и окон. Козырьки должны располагаться строго над входами, быть выполнены из одного материала и не закрывать декоративные элементы фасада. Для дверей установлен единый подход в пределах фасада, включающий одинаковый тип, цвет и степень остекления. Также на первых этажах рекомендовано художественное оформление витрин или установка тонированных стеклопакетов в едином стиле.
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