Дизайн-код улицы Короленко разработали в Нижнем Новгороде

Целью дизайн-кода является формирование целостной архитектурной среды и модернизация зданий с учетом их исторической специфики. Кроме того, в концепции определены допустимые места размещения вывесок таким образом, чтобы они не нарушали внешний облик улицы. Также вводятся ограничения по цветовой гамме и шрифтам информационных конструкций — оформление должно быть единым в пределах одного фасада и соответствовать его колористике, а шрифты должны быть читаемыми и соотнесенными с архитектурой здания. Для них установлен перечень допустимых оттенков и цветов, близких к текстуре металла.