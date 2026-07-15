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В Красноярском крае разработают покрытие для восстановления земель

Ученые Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России разработают биоактивное покрытие для рекультивации земель.

Ученые Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России разработают биоактивное покрытие для рекультивации земель. Проект поддержали в рамках регионального конкурса Российского научного фонда по нацпроекту технологического лидерства «Новые материалы и химия».

Разработка должна помочь восстанавливать территории, загрязненные золошлаковыми отходами. Они образуются после сжигания угля на ТЭЦ, занимают большие площади и могут вредить почве, воде и растениям. Покрытие планируют создавать на основе золошлаковых отходов и биоразлагаемых полимеров. В состав также войдут бактерии, способные разрушать токсиканты, и семена трав. Бактерии будут помогать очищать почву, а растения закреплять ее корнями.

Ученые также хотят создать программу, которая будет подбирать состав смеси под конкретную территорию. Готовить покрытие планируют на мобильной установке прямо на объекте. Проект рассчитан на 2026−2027 годы. На его реализацию ежегодно будут направлять по 5 млн рублей.

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