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Чечня отправила 13 заявок на конкурс проектов благоустройства Минстроя РФ

За победу поборются 7 малых городов и 6 исторических поселений.

Муниципалитеты Чечни направили 13 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики.

«Участие региона в конкурсе Минстроя России стало неотъемлемой частью развития малых городов нашей республики, позволяя реализовывать задачи, поставленные главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Так, в этом году участниками конкурса впервые станут историческое поселение Хой, село Шатой. Больше всего заявок на конкурс направил Гудермесский район», — отметила замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни Алиса Ибрагимова.

От региона за победу в конкурсе поборются семь малых городов и шесть исторических поселений. Лучший проект благоустройства будет определен до 1 сентября 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.