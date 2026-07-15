Чечня отправила 13 заявок на конкурс проектов благоустройства Минстроя РФ

Муниципалитеты Чечни направили 13 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики.
«Участие региона в конкурсе Минстроя России стало неотъемлемой частью развития малых городов нашей республики, позволяя реализовывать задачи, поставленные главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Так, в этом году участниками конкурса впервые станут историческое поселение Хой, село Шатой. Больше всего заявок на конкурс направил Гудермесский район», — отметила замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни Алиса Ибрагимова.
От региона за победу в конкурсе поборются семь малых городов и шесть исторических поселений. Лучший проект благоустройства будет определен до 1 сентября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.