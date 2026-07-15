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День города в Нытве в 2026 году. Подробная программа мероприятий

18 июля жителей и гостей Нытвы в Пермском крае ждут сразу два важных праздника — День города и День металлурга.

18 июля жителей и гостей Нытвы в Пермском крае ждут сразу два важных праздника — День города и День металлурга. В честь этого с самого утра и до позднего вечера в городе пройдут праздничные мероприятия, а завершится торжество ярким фейерверком. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.

Мероприятия в городе.

10:00 | Спорткомплекс (пр. Металлургов За) | Семейный волейбол (6+).

11:00 | Спорткомплекс (пр. Металлургов За) | Игра «Вышибалы» (12+).

12:00 | Музей ложки (пр. Ленина 12а) | Семейный квест «Миссия в музее» (6+).

15:00 | Акватория пруда | Показательные выступления и мастер-класс по водно-моторному спорту (6+).

«Нытва-парк», главная сцена.

15:00 | Детская игровая программа «Незнайка и волшебный поезд здоровья» (0+).

15:50 | «Нытва-Парк», нижняя площадка | Мастер-классы, интерактивная зона «Большая раскраска» (0+).

16:30 | Концерт-открытие «Истории города Н» при участии творческих коллективов из Нытвы и Перми (6+).

18:30 | Конкурс «По-Нытвенски» — «Нытвенские матрёшки. Битва за ложку» (12+).

20:15 | «Зумба-взрыв: заряжаемся энергией с танцорами Прикамья» (12+).

21:30 | Кавер-группа «Кипишмод» (16+).

22:30 | DJ DYAKOV, МС Макс Егоров, Go-Go dance (16+).

23:50 | Огненное шоу «ASTERIA» (18+).

23:55 | Праздничный фейерверк.

Важное примечание: в связи с погодными условиями в программе возможны изменения.