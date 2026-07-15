День города в Нытве в 2026 году. Подробная программа мероприятий

18 июля жителей и гостей Нытвы в Пермском крае ждут сразу два важных праздника — День города и День металлурга. В честь этого с самого утра и до позднего вечера в городе пройдут праздничные мероприятия, а завершится торжество ярким фейерверком. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.