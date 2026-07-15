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День города в Лысьве в 2026 году. Подробная программа мероприятий

18 июля в Лысьве Пермского края отметят сразу два праздника — День города и День металлурга.

18 июля в Лысьве Пермского края отметят сразу два праздника — День города и День металлурга. Для жителей и гостей подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, развлекательные площадки, концерты и активности для детей и взрослых. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Травянский пруд, городской стадион.

7:00 | Турнир рыбаков-любителей «Волна удачи».

10:00 | 69-я традиционная комбинированная эстафета, посвящённая Дню металлурга и Дню города.

Парк им. А. С. Пушкина (ул. Мира, 46).

11:00 | Спорт в парке. Открытая тренировка с вице-чемпионкой России по эстетическому бодибилдингу.

11:00 | Дог-шоу. Программа с участием собак.

13:00 | Тропа отважных. Силы МЧС. Спортивно-патриотическая игра и выставка спецтехники.

15:00 | Детская игровая программа «Счастливый день».

16:00 | Родные люди. Творческая молодёжь города, розыгрыш призов.

19:00 | Концертная программа «Рок в парке».

Главная площадь (ул. Мира, 26).

12:00 | Из Лысьвы с любовью. Мастер-классы, викторины, игры, фотозоны.

13:00 | Взрослые и дети. Концерт детских садов города.

14:00 | Город открытых сердец. Программа с участием творческих коллективов города, показательные выступления школы самбо.

16:00 | 241 год семейного счастья. Чествование супружеских пар.

17:00 | Районы-кварталы. Увлекательные состязания детей, родителей, учителей школ города.

18:00 | Торжество достижений. Церемония вручения почётных званий и наград.

19:30 | Звёздная битва. Кавер-шоу с участием артистов Лысьвы, большой розыгрыш призов от спонсоров праздника.

21:30 | Приводим в движение. Дискотека-подарок от машиностроителей (12+).

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