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День города в Добрянке в 2026 году. Подробная программа мероприятий

18 июля жители и гости Добрянки Пермского края отметят 403-летие города.

18 июля жители и гости Добрянки Пермского края отметят 403-летие города. В честь праздника подготовлена насыщенная программа: выступления творческих коллективов, семейные развлечения, интерактивные площадки и яркий праздничный фейерверк. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Улица Советская.

9:50 | Забег лыжероллеров (от ост. ДОСААФ).

10:00 | Легкоатлетический забег «Добрянская верста» (от ост. ДОСААФ).

10:30 | Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 4) | Благодарственный молебен во славу города и концерт «Поём тебе, город у Камы».

Главная площадь.

11:30 | Награждение участников забега лыжероллеров и традиционного легкоатлетического забега.

12:00 | Добрянский Арбат «Добрянка мастеровая» (мастер-классы, народная ярмарка).

12:00 | Детская интерактивная программа.

13:00 | Выставка работ члена Союза художников России Л. В. Малышевой «Путешествия по родному Прикамью» (городская библиотека, ул. Советская, 72).

13:30 | Пенная детскотека.

14:00 | Пёс-шоу «Верные друзья».

15:00 | Торжественное открытие «Добрянка: Сплав единства».

16:00 | Концерт творческих коллективов «Таланты родного города».

18:00 | Танцевальная программа «Ритмы, объединяющие мир».

19:00 | Концерт ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье».

20:00 | Выступление ансамбля канатоходцев «Росэкстрим».

21:00 | Концерт кавер-группы «ИКРА50».

22:00 | Шоу-проект МС Tarasov & DJ Krasik с участием шоу-балета «FRESH».

00:00 | Праздничный фейерверк.

Заводская набережная.

12:00, 13:00 | Пешеходные прогулки-рассказы по набережной и историческому центру города.

12:00 | Региональная презентационная площадка туристско-информационных центров Пермского края.

12:00 | Литературная гостиная.

12:00 | Выставка старинных прялок «Солнце для невесты».

12:00 | Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

12:00 | Детская программа «Дворовые игры».

12:00 | Выставка «Д/3: Мой завод» (ул. Советская, д. 9).

13:00 | Семейный пешеходный квест «Собери завод».

14:00 | Концерт cover-группы «Зажигай».