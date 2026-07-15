День города в Добрянке в 2026 году. Подробная программа мероприятий

18 июля жители и гости Добрянки Пермского края отметят 403-летие города. В честь праздника подготовлена насыщенная программа: выступления творческих коллективов, семейные развлечения, интерактивные площадки и яркий праздничный фейерверк. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Улица Советская.
9:50 | Забег лыжероллеров (от ост. ДОСААФ).
10:00 | Легкоатлетический забег «Добрянская верста» (от ост. ДОСААФ).
10:30 | Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 4) | Благодарственный молебен во славу города и концерт «Поём тебе, город у Камы».
Главная площадь.
11:30 | Награждение участников забега лыжероллеров и традиционного легкоатлетического забега.
12:00 | Добрянский Арбат «Добрянка мастеровая» (мастер-классы, народная ярмарка).
12:00 | Детская интерактивная программа.
13:00 | Выставка работ члена Союза художников России Л. В. Малышевой «Путешествия по родному Прикамью» (городская библиотека, ул. Советская, 72).
13:30 | Пенная детскотека.
14:00 | Пёс-шоу «Верные друзья».
15:00 | Торжественное открытие «Добрянка: Сплав единства».
16:00 | Концерт творческих коллективов «Таланты родного города».
18:00 | Танцевальная программа «Ритмы, объединяющие мир».
19:00 | Концерт ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье».
20:00 | Выступление ансамбля канатоходцев «Росэкстрим».
21:00 | Концерт кавер-группы «ИКРА50».
22:00 | Шоу-проект МС Tarasov & DJ Krasik с участием шоу-балета «FRESH».
00:00 | Праздничный фейерверк.
Заводская набережная.
12:00, 13:00 | Пешеходные прогулки-рассказы по набережной и историческому центру города.
12:00 | Региональная презентационная площадка туристско-информационных центров Пермского края.
12:00 | Литературная гостиная.
12:00 | Выставка старинных прялок «Солнце для невесты».
12:00 | Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
12:00 | Детская программа «Дворовые игры».
12:00 | Выставка «Д/3: Мой завод» (ул. Советская, д. 9).
13:00 | Семейный пешеходный квест «Собери завод».
14:00 | Концерт cover-группы «Зажигай».