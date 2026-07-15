Дом береги! Что нельзя делать в день Андрея Рублёва 17 июля 2026 года

Биографические сведения о преподобном Андрее Рублёве крайне скудны. Историки до сих пор спорят о времени и месте его рождения, относя его жизнь к периоду второй половины XIV — начала XV века. По наиболее распространённой версии, иноческий постриг он принял в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. Его жизнь была тесно связана с этой обителью и Троице-Сергиевым монастырём, где сложилось его духовное и творческое наследие.