Дом береги! Что нельзя делать в день Андрея Рублёва 17 июля 2026 года

17 июля православная церковь чтит память преподобного Андрея Рублёва — одного из самых известных иконописцев Древней Руси, автора «Троицы», признанной одной из вершин мировой духовной живописи. Этот день особенно значим для всех, кто интересуется древнерусской культурой: с именем Рублёва связаны сразу несколько московских и владимирских храмов, а также музей, носящий его имя. Подробнее о том, какие правила стоит соблюдать в этот день, — в материале сайта perm.aif.ru.
Какой церковный праздник отмечают 17 июля?
Помимо преподобного Андрея Рублёва, в этот же день церковь вспоминает и других святых: благоверного князя Андрея Боголюбского, святителя Андрея Критского, преподобную Марфу Антиохийскую и обретение мощей преподобного Евфимия Суздальского.
Канонизация Андрея Рублёва состоялась в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви. Она стала признанием его святости и выдающегося вклада в православную иконописную традицию. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва регулярно проводит экскурсии, лекции и другие мероприятия, посвящённые его творчеству.
Кто такой преподобный Андрей Рублёв?
Биографические сведения о преподобном Андрее Рублёве крайне скудны. Историки до сих пор спорят о времени и месте его рождения, относя его жизнь к периоду второй половины XIV — начала XV века. По наиболее распространённой версии, иноческий постриг он принял в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. Его жизнь была тесно связана с этой обителью и Троице-Сергиевым монастырём, где сложилось его духовное и творческое наследие.
Первое летописное упоминание об Андрее Рублёве относится к 1405 году, когда он вместе с Феофаном Греком и Прохором из Городца расписывал Благовещенский собор Московского Кремля. В 1408 году вместе с Даниилом Чёрным он участвовал в росписи Успенского собора во Владимире. Эти работы принесли мастеру широкую известность и стали важной вехой в истории древнерусского искусства.
Самым известным произведением Андрея Рублёва стала икона «Живоначальная Троица», созданная для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и ставшая одним из величайших шедевров мировой иконописи. Незадолго до кончины Рублёв вместе с Даниилом Чёрным расписывал Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря, где, согласно церковному преданию, был погребён.
Что нельзя делать 17 июля 2026 года?
— Нельзя ссориться и злословить. Считалось, что конфликты и грубые слова, произнесённые в этот день, надолго остаются с человеком, поэтому предки старались провести день в мире и спокойствии, а не тратить силы на пустые споры.
— Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости. По поверьям, изнурительная работа в этот день не приносила пользы, а лишь забирала силы впустую, поэтому старались ограничиться лёгкими бытовыми делами.
— Нельзя отказывать нуждающимся в помощи. Считалось, что тот, кто проявит скупость и откажет просящему 17 июля, сам может столкнуться с нуждой и лишениями в будущем, поэтому в этот день старались быть особенно щедрыми и отзывчивыми.
Что можно делать 17 июля 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В этот день православные вспоминают преподобного Андрея Рублёва, знаменитого иконописца, поэтому посещение церкви и молитва считаются наиболее подходящим занятием.
— Заниматься творчеством. По народным поверьям, 17 июля хорошо подходит для любых созидательных занятий — рисования, рукоделия, музыки, — поскольку считалось, что вдохновение в этот день особенно сильно и результаты труда принесут радость.
— Помогать нуждающимся. В этот день принято проявлять щедрость и заботу о ближних — угощать, делиться и поддерживать тех, кто в этом нуждается, что, по поверьям, привлекает в дом благополучие и достаток.