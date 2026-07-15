INN: Израиль отменил запрет на парковку американских самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион

Количество одновременно припаркованных топливозаправщиков США в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) будет жестко ограничено лимитом в 20 самолетов (ранее сообщалось о нахождении на аэродроме 30−34 самолетов). Все остальные избыточные американские военные борта будут перебазированы на авиабазы ЦАХАЛ в координации с Министерством обороны.
Ранее ведомство Регев выдало экстренное распоряжение израильским авиадиспетчерам заблокировать новые посадки для самолетов-заправщиков США. Это спровоцировало кратковременный дипломатический кризис.
Из-за масштабного присутствия тяжелой американской техники пропускная способность главного гражданского хаба Израиля упала до одной трети. В разгар летнего сезона отпусков возникла угроза принудительной отмены от 50 000 до 200 000 пассажирских авиабилетов.
Тем не менее Центральное командование США (CENTCOM) и Пентагон выразили резкое недовольство действиями израильского Минтранса, заявив, что это напрямую подрывает оперативную готовность войск в регионе. Вашингтон настоял на сохранении высокой боевой готовности флота американских заправщиков в Израиле из-за нового витка эскалации в конфликте между США и Ираном.