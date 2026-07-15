INN: Израиль отменил запрет на парковку американских самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион

Тем не менее Центральное командование США (CENTCOM) и Пентагон выразили резкое недовольство действиями израильского Минтранса, заявив, что это напрямую подрывает оперативную готовность войск в регионе. Вашингтон настоял на сохранении высокой боевой готовности флота американских заправщиков в Израиле из-за нового витка эскалации в конфликте между США и Ираном.