В какие МФЦ приедет мобильная налоговая в Волгограде и области?

Офисы будут работать в трех городах и одном рабочем поселке в конце июля — начале августа.
Хотите спросить про вычеты, льготы или долги по налогам, но нет времени ехать в инспекцию? Для волгоградцев снова запускают мобильные офисы ФНС — они будут работать в конце июля — начале августа.
Это настоящая палочка-выручалочка, особенно для жителей отдаленных поселков. Специалисты сами приедут в МФЦ, и вам не придется никуда специально ходить. Можно просто заглянуть в ближайший центр «Мои документы» и получить консультацию прямо на месте.
Вот график работы на ближайшее время:
30 июля с 10:00 до 15:00 — МФЦ в Котово на ул. Победы, 2.
31 июля с 10:00 до 13:00 — МФЦ Центрального района в Волгограде на ул. Комсомольская, 10;
4 августа с 10:00 до 12:00 — МФЦ в рабочем поселке Октябрьский на ул. Дзержинского, 42;
4 августа с 13:00 до 15:00 — МФЦ в Котельниково на улице Ленина, 31.
Что можно узнать? Самые актуальные вещи: как платить налог на профессиональный доход (для самозанятых), кто имеет право на льготы и вычеты, что нового в имущественных налогах и НДФЛ. А еще с 2026 года ввели единый документ учета — налоговые консультанты расскажут, что это и как с ним работать.
Кстати, если у вас есть долги, здесь же проверят задолженность и тут же выдадут квитанцию на оплату. А для тех, кто еще не зарегистрировался в «Личном кабинете налогоплательщика», помогут это сделать прямо с планшета — доступ к интернет-сервису предоставят на месте.
Так что, если копились вопросы — смело записывайте даты в календарь. Приходите, спрашивайте — налоговики готовы помочь, сообщают в УФНС по Волгоградской области.