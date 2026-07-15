В какие МФЦ приедет мобильная налоговая в Волгограде и области?

Кстати, если у вас есть долги, здесь же проверят задолженность и тут же выдадут квитанцию на оплату. А для тех, кто еще не зарегистрировался в «Личном кабинете налогоплательщика», помогут это сделать прямо с планшета — доступ к интернет-сервису предоставят на месте.