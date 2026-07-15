В Уфе восстановят частично разрушенную ливнем лестницу.

В прошлый четверг на Уфу обрушился сильный ливень, в результате которого потоки воды частично разрушили лестницу возле дома № 173/1 по улице Менделеева, сообщает администрация города.
Городские власти обсудили с представителем подрядной организации планы восстановления поврежденной инфраструктуры. На данный момент ведутся работы по демонтажу обрушившихся элементов конструкции. В ближайшее время лестница с системой водоотведения будет полностью восстановлена.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.