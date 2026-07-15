Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе восстановят частично разрушенную ливнем лестницу

В Уфе восстановят частично разрушенную ливнем лестницу.

Источник: Соцсети

В прошлый четверг на Уфу обрушился сильный ливень, в результате которого потоки воды частично разрушили лестницу возле дома № 173/1 по улице Менделеева, сообщает администрация города.

Городские власти обсудили с представителем подрядной организации планы восстановления поврежденной инфраструктуры. На данный момент ведутся работы по демонтажу обрушившихся элементов конструкции. В ближайшее время лестница с системой водоотведения будет полностью восстановлена.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.