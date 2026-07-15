Физик рассказал, чего нельзя делать во время грозы

Кроме того, специалист добавил, что если гроза застала на открытой местности, нельзя ложиться на землю — лучше присесть на корточки, поставив ноги вместе. Если рядом находится группа людей, между ними лучше увеличить расстояние до нескольких метров, подчеркнул Юрасов. Он также посоветовал соблюдать особую осторожность возле водоемов.