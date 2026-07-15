Сеть «Нефтехимпром» возобновит работу части АЗС в Прикамье

Напомним, ранее в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. В частности, стоимость Аи-92 на заправках «Нефтехимпром» на 15 июля достигает 86,9 ₽, Аи-95 — 92,2 ₽, дизельного топлива — 99,9 ₽ Сеть насчитывает в Прикамье 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми. Часть АЗС приостанавливала работу.